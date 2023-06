José Mourinho é punido por ofender árbitro da final da Europa League

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 13:13 Compartilhe

A Comissão de Controle, Ética e Disciplina da Uefa anunciou, nesta quarta-feira, a punição ao técnico da Roma, José Mourinho. O comandante português foi sancionado em quatro jogos continentais de suspensão após proferir ofensas contra o árbitro da final da Europa League, Anthony Taylor, depois de perder o duelo nos pênaltis para o Sevilla.

– Você é uma desgraça de merda! Nem o (Roberto) Rosetti (líder do Comitê Técnico de Árbitros da Uefa) foi capaz de dizer que aquilo não foi pênalti. Nem a sua comissão foi capaz de dizer que não foi. Vai se f****, idiota de merda. Vocês não tem vergonha na p**** da cara de vocês. Estão de parabéns, idiotas – disparou Mourinho, que aguardou a ida de Taylor ao estacionamento da Puskás Arena, estádio da final.

O lance ao qual Mourinho se referia aconteceu ainda no tempo normal, quando o jogo se encaminhava para a reta final da partida. Aos 35 da segunda etapa, Nemanja Matic tentou levantamento e a bola tocou no braço aberto do brasileiro Fernando Reges. O árbitro Anthony Taylor não viu o pênalti e a revisão não foi recomendada pelo árbitro de vídeo, o que teria irritado Mourinho após a derrota na disputa de pênaltis.

Além da punição a Mourinho, a torcida da Giallorossi também foi punida com um jogo de suspensão, sem poder comparecer ao próximo duelo realizado no Olímpico de Roma em âmbito europeu. A sanção foi aplicada após os aficionados presentes em Budapeste arremessarem objetos, acenderem sinalizadores e causarem danos ao estádio. A diretoria também precisará arcar com uma multa de 135 mil euros mais os custos dos reparos das instalações através da Federação Húngara de Futebol.Mourinho é o atual treinador da Roma (Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP)

