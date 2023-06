Jornalistas exaltam Bruno Henrique, do Flamengo: ‘Nem parece que ficou 10 meses fora’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 22:55 Compartilhe

O jogo entre Flamengo e Aucas marcou o retorno do atacante Bruno Henrique ao time titular. O centroavante fez ótimo primeiro tempo, marcou um gol e foi bastante elogiado nas redes sociais. Alguns jornalistas exaltaram o jogador nesta quarta-feira de Libertadores.

– Bruno Henrique joga com tamanha desenvoltura que nem parece que ficou afastado por 10 meses com uma grave lesão. Mantém a explosão e o drible agudo como nos bons tempos antes da cirurgia. Ótima opção que reaparece no Flamengo. O famoso “reforço caseiro” – comentou Renan Moura, dá “Rádio Globo”.

– Bruno Henrique não é ídolo da torcida do Flamengo… Ele é muito ídolo. É isso se entende em qualquer jogo do atacante no Maracanã. Ovacionado! Maracanã de pé – ressaltou Igor Rodrigues, do “Sportv”.

– Se alguém tinha dúvida que o Bruno Henrique é útil para o Flamengo, não se tem mais. Jogando bem demais hoje contra o Aucas – elogiou Gabriel Vaquer.

Bruno Henrique sofreu uma lesão multiligamentar no joelho no jogo entre Flamengo e Cuiabá, em junho do ano passado. O retorno do atacante ocorreu em abril, contra o Coritiba no Brasileirão. Desde então, o atleta havia feito sete jogos, todos vindo do banco de reservas.