Jornalistas criticam nível de Vasco x Cuiabá: ‘Show de horrores’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 22:43 Compartilhe

Vasco e Cuiabá fecharam a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira. O jogo ocorreu no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, sem presença de público. Nas redes sociais, jornalistas criticaram o nível da partida entre os clubes.

– Que jogo horroroso Vasco x Cuiabá, meu Deus! – escreveu Benjamin Back.

– Vasco e Cuiabá pode ser chamado de jogo do Procon! Era pra ter ressarcimento, se tivesse público – criticou Renan Moura.

– Que show de horrores é esse Vasco x Cuiabá – detonou Renato Maurício Prado.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

O Vasco foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva com a interdição de São Januário por 30 dias, além de portões fechados em qualquer outro estádio. A decisão foi tomada após a confusão na derrota por 1 a 0 diante do Goiás na última quinta-feira (22).

+ Transforme qualquer TV em Smart e assista aos jogos do seu time do coração quando quiser!