Jornalista tem canal derrubado pela Globo e pede bom senso: ‘Ninguém fez de má fé’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 17:04 Compartilhe

O jornalista Fabiano Baldasso, especializado na cobertura do Internacional, foi às redes sociais reclamar após seu canal ser derrubado no YouTube por violar as medidas da plataforma no jogo contra o Coritiba, na última quinta-feira.

Segundo o comunicador, as regras de transmissão do site mudaram, mas não houve comunicação aos criadores de conteúdo — que tiveram seus canais retirados do ar pela Globo. A punição vale por sete dias.

+ Flamengo encaminha contratação de Allan, clube italiano quer Marcos Leonardo… o Dia do Mercado!

Segundo Baldasso, que faz as transmissões no YouTube apenas com narração e imagens de repórteres presentes ao jogo, não é mais permitido mostrar o aquecimento dos jogadores antes da partida, algo que costumava aparecer em seu canal.

Além disso, a própria aparição dos repórteres, que costumam entrar ao vivo, também não será mais permitida.

+ ‘Realização de um sonho’, frisa Jean Dias após primeiro gol no Inter

– A gente está conjecturando, mas imagina-se, por informações que se tem, que tenha sido por conta de uma nova regulamentação: a Lei Geral do Esporte, que suplanta a Lei Pelé e dá algumas prerrogativas para os detentores dos direitos dos jogos – disse o jornalista.

+ Qual o nome da filha do Neymar com Bruna Biancardi? Informação vaza em chá revelação

A principal crítica de Baldasso foi de que as mudanças não lhe foram comunicadas. Segundo ele, mais de 100 canais que costumam transmitir jogos no YouTube — sem imagens da partida — ficarão impedidos de realizar novas lives por uma semana.

+ Transforme qualquer TV em Smart e assista aos jogos do seu time do coração quando quiser!

– São coisas que eram permitidas e, de repente, deixaram de ser. Implementaram as mazelas de uma nova regulamentação sem orientar ninguém – reclamou.

+ Libertadores: veja a situação dos brasileiros nos grupos e os clubes já classificados às oitavas

Apesar das reclamações, Fabiano garantiu que mantém contatos com a Globo, detentora dos direitos do Campeonato Brasileiro, para que o bloqueio seja retirado.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

– Acho que vai haver sensibilidade. A gente pede bom senso para a galera da Globo, ninguém fez nada de má fé – finalizou o jornalista.

+ Apresentador elogia Tiquinho: ‘Melhor centroavante brasileiro’

Dentro de campo, o Internacional despachou o Coritiba por 1 a 0, com gol marcado pelo meia Pedro Henrique.