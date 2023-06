Jornalista da Globo brinca com Luís Castro: ‘Prefere Tiquinho ou Cristiano Ronaldo?’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 19:27 Compartilhe

Técnico do Botafogo, Luís Castro recebeu proposta do Al Nassr, da Arábia Saudita, que tem como principal estrela Cristiano Ronaldo. Apresentador da Globo, André Rizek brincou com o treinador e comparou o jogador português com o atacante Tiquinho Soares.

– Esquece dinheiro, Luís Castro! Vamos falar apenas de prestígio. Você prefere ser chefe do Cristiano Ronaldo ou de um homem chamado Tiquinho Soares? Óbvio que a segunda opção, hoje, é muito mais status! – escreveu o jornalista nas redes sociais.

Tiquinho Soares vive grande momento com a camisa do Botafogo. Neste ano, o jogador já balançou as redes 21 vezes em 30 jogos, sendo 10 no Campeonato Brasileiro, torneio no qual lidera a artilharia. Ao todo, são 27 gols do atacante pelo Alvinegro.

Após a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras no último domingo, Jhon Textor confirmou a proposta do clube saudita por Luís Castro. O empresário não garantiu a permanência e falou que o treinador português “tem uma difícil decisão para tomar”.

