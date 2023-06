Jornalista critica Pia Sundhage por não falar português: ‘Teve quatro anos para aprender’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 21:49 Compartilhe

A técnica Pia Sundhage convocou, nesta terça-feira, as jogadoras que defenderão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Após a lista divulgada na sede da CBF, a jornalista Milly Lacombe, do “UOL”, criticou a treinadora do Brasil por não falar português na coletiva de imprensa.

– A Pia teve quatro anos para aprender a falar português, está errado, é a convocação de uma seleção. A Pia fala inglês, não é a primeira língua dela, é a segunda, ela é sueca e aprendeu inglês, por que não pode aprender português? Porque ela estava com fone, falando até o nome das jogadoras (com sotaque em inglês). Aqui é Brasil, Pia, a seleção brasileira é importante demais, a nossa língua é português – disse a jornalista.

– A Anitta aprendeu inglês e espanhol a toque de caixa, fluentemente a Anitta fala. Então, eu fico ofendida, fico realmente ofendida, e é incrível que ninguém fale sobre isso. Convocação da seleção brasileira ela tem que falar em português, ela teve quatro anos para isso, ela não chegou ontem, ela teve quatro anos para aprender nossa língua. Está errado, está errado e precisamos falar sobre isso – completou Milly Lacombe.

Após a Copa do Mundo de 2019, Pia Sundhage assumiu o comando da Seleção Brasileira. A técnica de 63 anos também somou passagens pela seleção dos Estados Unidos e Suécia, e conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata em Jogos Olímpicos.

