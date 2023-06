Jornal revela cifras milionárias em contrato de Messi com a Arábia Saudita

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 18:27 Compartilhe

O novo contrato de Lionel Messi com a Arábia Saudita para ser embaixador de turismo do país envolve valores milionários. De acordo com o jornal norte-americano “The New York Times”, o argentino pode receber até 22,5 milhões de euros, cerca de R$ 117 milhões, durante o período de três anos.

O acordo envolvendo o país árabe com o atual melhor jogador do mundo também contém férias remuneradas para toda a família, obrigação de algumas postagens nas redes sociais e presença em poucos compromissos comerciais. No entanto, Messi terá a obrigação de não poder realizar comentários negativos ou que denigrem a imagem da Arábia Saudita.

+ Messi chega ao gol 800: veja os 12 maiores artilheiros da história em partidas oficiais

A região está sob domínio político de uma monarquia absolutista islâmica e o país costuma ser questionado sobre questões que envolvem os direitos humanos e das mulheres. O Estado busca através do esporte mudar as visões negativas sobre a política local. Além da parceria com o Messi, os árabes também são donos do Newcastle, da Premier League.

De acordo com o “New York Times”, as obrigações de Messi e suas respectivas remunerações são:

– US$ 2 milhões (R$ 9,5 milhões), para o mínimo de uma viagem de férias no ano, com duração de cinco dias, ou duas férias anuais com duração de três dias cada. Os custos e a acomodação de nível cinco estrelas serão pagos pelo governo da Arábia Saudita para Messi e até 20 membros da família ou amigos.

– US$ 2 milhões (R$ 9,5 milhões), para promover a Arábia Saudita nas redes sociais 10 vezes no ano, separadamente às férias no país.

– US$ 2 milhões (R$ 9,5 milhões), para participar de uma campanha anual de turismo.

– US$ 2 milhões (R$ 9,5 milhões), para compromissos e trabalhos beneficentes.

+ Efeito Messi! Inter Miami ganha mais de dois milhões de seguidores em rede social

Chegada a um novo clube

Lionel Messi decidiu não renovar com o PSG após o fim desta última temporada do futebol europeu. Após o adeus na França, o meia assinou contrato com o Inter Miami, da MLS. O argentino chega no clube estadunidense para mudar o patamar da equipe, que atualmente ocupa a última colocação do campeonato norte-americano.

E MAIS: