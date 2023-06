Jornal pede Jürgen Klopp no comando da Alemanha; treinador do Liverpool nega

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 15:46 Compartilhe

A seleção da Alemanha vive um momento de profunda crise. A um ano do pontapé inicial da Euro em solo alemão, os tetracampeões do mundo somam derrotas e vexames nos dois últimos mundiais, caindo na fase de grupos em ambos. Para o jornal “BILD”, principal veículo do país, a solução para os problemas da “Die Mannschaft” é o técnico Jürgen Klopp, do Liverpool.

Contudo, uma eventual ida de Klopp para a seleção alemã foi prontamente descartada por Marc Kosicke, empresário do comandante dos Reds. O alemão, que treina o Liverpool desde 2015, possui contrato com o clube inglês até 2026 e não pretende deixar Anfield para substituir Hansi Flick na Alemanha.

– Jürgen tem um contrato longo com o Liverpool e a seleção alemã tem treinador. Não é um assunto para nós – declarou Marc Kosicke, negando qualquer possibilidade ao jornal “BILD”.

Klopp se sagrou como um dos treinadores mais importantes da história do Liverpool ao conquistar a Uefa Champions League na temporada 2018/19 e a Premier League em 2019/20, primeiro título inglês do clube após um jejum de 30 anos.