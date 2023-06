Jornal espanhol ‘reserva’ camisa 9 do Real Madrid para Mbappé: ‘Está te esperando’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 20:03 Compartilhe

A novela envolvendo Kylian Mbappé e o Real Madrid parece estar longe de acabar. Os rumores voltaram a esquentar após a decisão do astro francês em não ativar sua renovação automática de contrato com o Paris Saint-Germain, ficando livre para deixar o clube francês em 2024. Nesta terça-feira, o tradicional jornal “Marca” estampou em sua capa um pedido inusitado para o atacante da seleção francesa.

Ao destacar a chegada de Joselu ao Real Madrid, que vestirá a camisa 14, o periódico ressaltou que a camisa 9, que era de Karim Benzema, está vaga. Na publicação, o “Marca” disse: “O Real Madrid apresenta um centroavante. Mas deixa a 9 livre. Esta camisa está esperando Mbappé”.

#LaPortada Esta camiseta está esperando a Mbappé ????️ pic.twitter.com/R1pK7hxpd2— MARCA (@marca) June 20, 2023

Desde 2021, o Real Madrid vem “flertando” com Mbappé, que optou por permanecer no PSG, se tornando o jogador mais bem pago do mundo na época. Contudo, a situação tomou um rumo inesperado após o francês comunicar que não pretende estender sua estadia no Parc des Princes, ficando livre para fechar com um novo clube a partir do ano que vem.

O Real Madrid enxugou sua folha salarial, dadas as saídas de Karim Benzema, Eden Hazard e Marco Asensio. Os merengues passam por um projeto de reformulação e rejuvenescimento de seu plantel, investindo em contratações de novos astros, como Jude Bellingham. Uma possível chegada de Mbappé, que tem 24 anos, faria sentido, visto o planejamento de formar um elenco de “novos galáticos”.

