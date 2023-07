Jornal divulga trechos do depoimento de Vinícius Júnior em caso de racismo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/07/2023 - 9:20 Compartilhe

Nesta quinta-feira (13), o jornal ‘El Mundo’ publicou alguns trechos do depoimento do atacante Vinícius Junior sobre os insultos racistas dos quais foi alvo no duelo contra o Mallorca, em fevereiro deste ano. Segundo o periódico, as declarações do jogador do Real Madrid foram realizadas em abril, através de uma teleconferência.

Ao ser perguntado sobre um suposto uso da expressão “hacer monerías” (fazer macaquices, em tradução livre), Vinícius afirmou que essa situação não pode ocorrer com pessoas negras.

“Com pessoas brancas, não as pessoas negras. Não se pode fazer isso com as pessoas negras, que foram afetadas em toda a história da humanidade”, disse.

O atacante do Real Madrid foi alvo de insultos racistas no duelo entre Mallorca e o clube espanhol, em fevereiro. Na ocasião, imagens de TV mostraram um torcedor chamando o brasileiro de “macaco”. Logo após o caso, a polícia local conseguiu identificar o responsável pelas ofensas.

Diante da denúncia do Real Madrid à Federação Espanhola e a identificação do torcedor, o Mallorca decidiu proibir o acusado de frequentar o estádio do clube por 20 anos. O responsável pelas ofensas racistas também foi punido com uma multa de quatro mil euros e uma proibição de frequentar eventos esportivos por um ano.

Também no depoimento, Vini Jr. foi questionado se desejaria ser indenizado pelo caso, e disse que sim. O jogador ainda foi perguntado sobre o motivo pelo qual é insultado, se é por ser negro ou por ser um jogador importante do Real Madrid. “Pelos dois”, completou o brasileiro.