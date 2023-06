Jornal crava sucessor de Ancelotti no Real Madrid a partir de 2024

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 19:26 Compartilhe

O jornal alemão “BILD” reportou que o Real Madrid já tem em mente um sucessor para Carlo Ancelotti a partir de 2024, caso o italiano deixe o clube para assumir a Seleção Brasileira. Segundo a publicação, Xabi Alonso, técnico do Bayer Leverkusen, é o nome que mais agrada o presidente Florentino Pérez.

O contrato de Xabi Alonso com o Bayer Leverkusen se encerra em 2024, coincidindo com a “data-limite” de Ancelotti no Real Madrid. O treinador italiano teria um acordo verbal com a CBF para assumir a Seleção Brasileira para o próximo ciclo de Copa do Mundo.

Xabi Alonso tem 41 anos e vive sua primeira experiência profissional comandando o Bayer Leverkusen. O trabalho do espanhol, velho conhecido da torcida do Real Madrid, em sua primeira temporada na Bundesliga, é bem-sucedido, levando a equipe de uma luta contra o rebaixamento para a sexta posição.Xabi Alonso pode assumir o comando do Real Madrid a partir de 2024 (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

Como jogador, Xabi Alonso vestiu a camisa do Real Madrid entre 2009 e 2014. Após sua aposentadoria, o ex-volante foi treinador das categorias de base do clube merengue, comandando o sub-14 entre 2018 e 2019.

