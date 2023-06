Jornal alemão detona seleção após nova derrota: ‘Crise profunda’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 17:19 Compartilhe

A seleção da Alemanha vive um momento de “crise profunda”. Foi assim que o jornal “Der Spiegel” definiu o momento da equipe comandada pelo técnico Hansi Flick, que soma apenas uma vitória (2 a 0 sobre o Peru) desde a Copa do Mundo do Qatar. Na última Data-Fifa, empate por 3 a 3 contra a Ucrânia e derrotas para Polônia (1 a 0) e Colômbia (2 a 0).

– Escombros varridos após o fracasso contra a Colômbia: a seleção alemã de futebol está em crise profunda. Após a terceira decepção consecutiva, a tensão na DFB aumenta. No ano que vem, a Eurocopa está chegando em seu próprio país, e com atuações como esta contra a Colômbia, a seleção alemã passará então por um momento bastante difícil – escreveu o jornal.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

Ameaçado no cargo, o técnico Hansi Flick negou que pedirá demissão. Contratado em 2021, o ex-comandante do Bayern de Munique possui contrato até 2024, após o término da Euro, que será em solo alemão. Em coletiva de imprensa, Flick reafirmou seu compromisso com a seleção alemã para afastar a crise já na próxima Data-Fifa, em setembro.

+ Alemanha perde para Colômbia e soma segunda derrota seguida em amistosos

– É uma fase ruim que nós temos que interromper. Precisamos de mais ritmo na frente, não estamos com profundidade. Em setembro vamos começar a fazer menos mudanças, os resultados virão – declarou Flick.

+ Cristiano Ronaldo faz lobby, e Al-Nassr se aproxima de acerto com Luís Castro, técnico do Botafogo, afirma imprensa árabe

Não é de hoje que a Alemanha vive um momento difícil no futebol. Campeã mundial em 2014 no Brasil, a “Die Mannschaft” amarga duas eliminações vexatórias em fases de grupos nas Copas de 2018 e 2022. A Euro no próximo ano é vista no país como a grande chance da Alemanha se reerguer e retomar o caminho das glórias.

E MAIS: