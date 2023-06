Jornais espanhóis são surpreendidos e reagem à divulgação do acerto de Ancelotti com a CBF

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 12:34 Compartilhe

Conforme noticiado pelo LANCE! na última segunda-feira, o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, chegou a um acordo com a CBF para assumir a Seleção Brasileira a partir de 2024, quando se encerra seu contrato. Porém, a imprensa espanhola foi surpreendida com a notícia da escolha do italiano.

– O Brasil quer Ancelotti. Isso é óbvio, mas o italiano pensa agora no Real Madrid. Ele sabe o que o mundo do futebol está prestes a pensar de um compromisso formal com uma seleção, neste caso, com uma temporada pela frente no Real Madrid. As mensagens ou rumores que vêm do Brasil não são levados em conta em Valdebebas, embora reconheçam que apreciariam se diminuíssem sua intensidade – afirmou o jornal “Marca”.

Como o contrato de Ancelotti com o Real só expira ao fim de junho de 2024, o acordo com a Confederação Brasileira de Futebol envolve um processo de transição para seu trabalho. Um pré-contrato pode ser assinado a partir de janeiro, mas antes deste tempo, nada poderá ser documentado. Até lá, a tendência é que um profissional de confiança de Ancelotti participe como coordenador para alinhar o projeto aos gostos do técnico. O nome mais forte para a posição é o de Paulo Roberto Falcão, amigo pessoal de “Carletto”, mas ainda não houve contato.

– Ancelotti assume que o seu contrato com o Real acabará em junho de 2024 e que a partir deste momento estará livre para assinar com o time quiser. Claro que lhe motiva a oferta da seleção mais prestigiosa do mundo (a Canarinho é como o Madrid das seleções), mas estão considerando a gratidão de Carletto à proposta como um sim incondicional – disse o jornal “As”.

Sonho antigo da Seleção, Ancelotti era o plano A do mandatário principal da CBF, Ednaldo Rodrigues, desde a saída de Tite após a queda na Copa do Mundo. A novela se arrastou nos últimos meses e o Brasil tem sido comandado pelo técnico da categoria sub-20, Ramon Menezes. Com o interino, são dois jogos, com uma derrota e um empate.

O Brasil volta a campo nesta terça-feira, às 16h, enfrentando a equipe de Senegal no José Alvalade, estádio do Sporting, em Lisboa (POR). No último sábado, os comandados de Ramon venceram a seleção de Guiné por 4 a 1 na Catalunha.

