Jordan Love, do Green Bay Packers: ‘o céu será o limite para nós’

Após encerrar seu primeiro minicamp obrigatório como QB1, o quarterback do Green Bay Packers, Jordan Love, está pronto para assumir o comando do playbook em 2023. O jovem irá substituir o lendário Aaron Rodgers, que deixou a franquia em uma negociação com o New York Jets.

Em coletiva de imprensa, Jordan Love disse que os treinamentos foram fundamentais para criar uma ligação forte entre todo o elenco.

– Acho que temos uma ótima equipe, um bom e jovem ataque. Temos muito trabalho para construir juntos. E acho que temos uma defesa muito boa. Assim que tivermos todos de volta e saudáveis, estaremos muito bem – afirmou.

– Temos craques no ataque. Acho que todas as armas que temos – recebedores, tight end e running back – são jogadores que podem fazer grandes jogadas. Acho que quando todos começarem a se sentir confortáveis com o ataque e estiverem onde precisam estar a cada jogada, o céu será o limite para nós – completou.

O técnico dos Packers, Matt LaFleur, que está entrando em sua quarta temporada com o Green Bay, sabe que o desenvolvimento de Love de reserva a titular começará com a familiaridade do quarterback com o playbook.

– Ele mostrou progresso quase diariamente. Mas será importante e incumbido a ele apenas mostrar essa iniciativa e permanecer em seu playbook – destacou o treinador.

Love repetiu o que LaFleur mencionou sobre seu progresso durante os treinos do minicamp. No entanto, o quarterback está focado no estudo de vídeos e trabalhando nas ‘pequenas’ coisas que podem elevar seu jogo ao próximo nível.

– Estou sempre trabalhando no meu jogo, trabalhando nas pequenas coisas que vejo no filme. Talvez eu tenha errado um lançamento, talvez eu tenha me movimentado no bolso e meus pés não estavam bem. Estou apenas tentando encontrar essas pequenas coisas. Apenas continuando a progressão que fiz até agora – comentou.

A próxima etapa do desenvolvimento de Love começará no campo de treinamento de Green Bay na próxima semana.

