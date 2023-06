Jordan Addison sobre ter sido draftado pelo Minnesota Vikings: ‘fui para a organização perfeita’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 19:34 Compartilhe

O futuro começa agora para o wide receiver Jordan Addison. Após ser escolhido pelos Vikings como a 23ª escolha geral no Draft da NFL de 2023, Addison encontrou sua nova casa em Minnesota, ao lado do que é considerado o melhor recebedor da liga: Justin Jefferson

Assim como Addison, Justin Jefferson foi escolhido como a 22ª escolha no Draft da NFL de 2020. Agora, o três vezes Pro-Bowler será companheiro de equipe de Addison e, muito provavelmente, seu mentor. Ao refletir sobre o dia do recrutamento, Addison expressou sua gratidão pelos Vikings por tê-lo escolhido no momento certo.

– Foi muito especial, minha família estava lá para apoiar e senti que fui para a organização perfeita – afirmou o novato.

Na última temporada, Jefferson estabeleceu um recorde pessoal com 129 recepções para 1.809 jardas e uma média de 106,4 jardas por jogo. Ele também marcou oito touchdowns pelo Minnesota Vikings na NFL. Durante as atividades de offseanson, Addison tem observado e analisando o receptor superstar, além de dedicar tempo para aprender com ele acima de tudo.

– Tudo tem sido um aprendizado para mim. Apenas estou lá fora, no campo, observando o que ele faz e tentando entender sua mentalidade para ver por que ele executa suas rotas da maneira que faz – destacou.

Agora, Addison terá a chance de mostrar seus talentos como substituto do recebedor Adam Thielen, que assinou com os Panthers após ser dispensado pelo Minnesota Vikings.