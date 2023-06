John Textor, dono da SAF do Botafogo, brinca com nome do cachorro: ‘Matías Segovia’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 19:18 Compartilhe

Após a vitória do Botafogo, por 1 a 0, sobre o Palmeiras, na tarde deste domingo (25), John Textor brincou com o nome do cachorro em live nas redes sociais. O dono da SAF alvinegra foi questionado se o animal se chamava Tiquinho Soares, homenageando o artilheiro da equipe, e o empresário respondeu que era “Matías Segovia”.

A live foi feita no perfil da jornalista Fernanda Maia. John Textor apareceu rapidamente.

Matías Segovia entrou no segundo tempo da partida e infernizou o lado esquerdo de defesa do Palmeiras. O jovem meia paraguaio de 20 anos tem se destacado nas últimas partidas e encantado a torcida do Botafogo.

John Textor é um personagem folclórico e ativo nas redes sociais. Recentemente, o dono da SAF do Botafogo publicou uma postagem “agradecendo” dois jogadores do Bahia pela vitória sobre o Palmeiras. Dentre eles, o meia Cauly, que é botafoguense – relembre aqui.