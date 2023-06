Jogo contra o Bolívar vale ‘céu ou inferno’ para o Palmeiras na Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 7:54 Compartilhe

O Palmeiras encara o Bolívar-BOL nesta quinta-feira (29), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, em duelo que vale muito para o futuro do Verdão na Libertadores. Mesmo já estando classificado para as oitavas, caso vença a equipe boliviana, o Alviverde ainda garante a liderança do grupo C e a melhor campanha geral do torneio continental. Se perder, engata uma sequência de três derrotas consecutivas, o que não acontece desde 2021.

A última vez que o Palmeiras perdeu três jogos seguidos foi em novembro de 2021, quando perdeu para Fluminense, São Paulo e Fortaleza, respectivamente. Na época, o Verdão estava prestes a disputar a final da Libertadores daquele ano. Ainda, a última vez que ficou com três ou mais jogos sem ganhar foi em 2022.

Entre 21 de agosto e 6 de setembro, foram cinco jogos, somando quatro empates e uma derrota. Essa sequência negativa acabou eliminando o Alviverde da competição no ano passado ao perder a primeira partida para o Athletico-PR, fora de casa, e empatar a segunda no Allianz Parque.

Com isso, literalmente, só a vitória interessa ao Palmeiras nesta quinta, até porque o time que terminar na primeira colocação geral, poderá decidir as fases eliminatórias em casa (com exceção da final, que será em jogo único e campo neutro), independentemente do adversário. Caso o confronto termine empatado, o Verdão fecha o grupo em segundo lugar, já que perde para o Bolívar no saldo de gols (oito a seis), e ficará em ‘desvantagem’, não podendo jogar a partida de volta das oitavas de final no Allianz. Dali para frente, o mando dependerá do adversário

Vale lembrar que no último dia 5 de abril, no duelo do primeiro turno diante da equipe boliviana, em La Paz, Abel poupou os jogadores titulares visando a final do Campeonato Paulista e o Alviverde acabou sendo derrotado por 3 a 1, estreando com derrota na competição continental.

O sorteio das oitavas de final da Libertadores está marcado para o dia 5 de julho (quarta-feira) às 13h (de Brasília). No Brasileirão, a equipe comandada por Abel Ferreira está na quarta colocação com 22 pontos, oito a menos que o líder Botafogo.