Jogando em casa, Palmeiras costuma mostrar ao Botafogo quem manda

Após a derrota por 1 a 0 para o Bahia na noite desta quarta-feira (21), pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se prepara para seu próximo desafio: o Botafogo. A bola rola neste domingo (25), às 16h, no Allianz Parque em duelo que pode valer a liderança do Brasileirão. Mas qual é o retrospecto do Verdão como mandante diante do Fogão?

A última vez que o Alviverde perdeu como mandante para o Botafogo foi no dia 28 de maio de 2014, também pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a equipe carioca venceu por 2 a 0, em Presidente Prudente (SP). Já a última vez que o Verdão perdeu no Parque Antarctica, atual Allianz Parque, foi no dia 7 de dezembro de 2008, ou seja, há quase 15 anos. O resultado da partida foi de 1 a 0 para o Fogão, com gol marcado por Wellington Paulista.

No duelo, que foi o último que o Palmeiras perdeu como mandante para o Botafogo, a escalação do Alviverde, comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo foi: Marcos; Gustavo, Jéci (Denílson) e Maurício; Fabinho Capixaba, Pierre, Sandro Silva (Jumar), Evandro (Thiago Cunha) e Leandro; Diego Souza e Kléber Gladiador.

O retrospecto do Verdão nas últimas seis partidas como mandante contra o Alvinegro é positivo: cinco vitórias e um empate. Nas últimas 20, o ‘massacre’ é ainda maior: 12 vitórias palestrinas, seis empates e apenas duas derrotas. Nos confrontos dos últimos 50 anos: 40 jogos: 23 vitórias do Palmeiras, 12 empates e cinco derrotas. Em números gerais, o Fogão tem somente um triunfo por década contra o Alviverde.

As vitórias do Botafogo como visitante nos últimos 50 anos:

28/5/2014 – Palmeiras 0 x 2 Botafogo – Brasileirão – Presidente Prudente

7/12/2008 – Palmeiras 0 x 1 Botafogo – Brasileirão – Palestra Itália

12/2/1998 – Palmeiras 0 x 1 Botafogo – Rio-São Paulo – Palestra Itália

4/10/1990 – Palmeiras 0 x 1 Botafogo – Brasileirão – Palestra Itália

16/7/1978 – Palmeiras 1 x 2 Botafogo – Brasileirão – Pacaembu

O Palmeiras não perde no Allianz Parque há quase um ano (a última derrota foi em 2 de julho de 2022, diante do Athletico-PR) e pode completar 32 jogos de invencibilidade na arena – esta já é a maior série sem derrotas na história da arena, com 24 vitórias e sete empates, superando o antigo recorde de 28 partidas estabelecido entre 2016 e 2017. Neste ano, o Verdão está invicto no Allianz e registra o melhor aproveitamento da história do estádio, com 87,5% (13 vitórias e três empates em 16 jogos), seguido por 2022, com 82,8%.