Jogadores do Fluminense defendem Marcelo em polêmica sobre bastidores; lateral se pronuncia

Após a repercussão de que Marcelo estaria gerando insatisfações nos bastidores do Fluminense, os jogadores do Tricolor trataram de defender o lateral-esquerdo ao serem questionados sobre a polêmica. Após a vitória sobre o Bahia no Maracanã neste sábado (24), Keno negou a história, falou que o experiente jogador é um ‘cara de grupo’ e o elenco está fechado com ele.

– Não teve nada. Não abalou o nosso grupo o que falaram de fora. Sabemos que trabalhamos e confiamos em todos, ainda mais os grandes jogadores como Marcelo, Felipe (Melo) e Fábio, que são os mais experientes – disse ao “ge” Keno, que ainda completou.

– Falar o que do Marcelo? Um cara multicampeão, humilde, de grupo. Fica conversinha jogando para dentro do grupo. Não vai acontecer isso aqui no Fluminense, gente. O cara é profissional, conversa com todo mundo, fala com todo mundo, cara bastante humilde, pega os meninos de Xerém lá… A gente está com ele, com o Felipe (Melo), está todo mundo junto.

Autor do gol da vitória do Fluminense, Gabriel Pirani foi outro a negar qualquer problema nos bastidores do clube. Segundo ele, todos ficam felizes quando Marcelo está em campo.

– Está bem como sempre foi. Desde a minha chegada aqui o grupo me acolheu, o Diniz quando me ligou falou: “Acho que é um grupo que você nunca viveu”. E ele tinha razão. Está todo mundo fechado. Acho que todo mundo vê o quanto a gente fica feliz quando ele (Marcelo) está dentro de campo. Eu brinquei com ele quando fizemos o primeiro gol, ele falou assim: “Se prepara que você vai fazer o segundo”. Tem uma coisa que falei para ele que não posso falar (risos). Ficamos muito felizes com o retorno dele, gostamos muito dele. Acho que isso aí que soltaram não tem cabimento – afirmou ao “ge”.

Marcelo, que voltou ao time neste sábado após longo período se recuperando de dores na panturrilha, também comentou sobre o ambiente no Fluminense. O lateral atribuiu esse tipo de notícia à falta de resultados positivos.

– O ambiente… É o que acontece quando não se ganha. Quando o resultado não é o esperado acontece isso, mas é normal. A torcida tem que exigir, fazer o papel dela, e a gente está fazendo o máximo pra poder ganhar – revelou Marcelo ao “Premiere”.