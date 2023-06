Jogador do Real Madrid ‘responde’ companheiro de seleção e dança ao som de Kevin o Chris; veja

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 14:22 Compartilhe

O meio-campista Eduardo Camavinga, do Real Madrid, “respondeu” a acusação do companheiro de seleção francesa Randal Kolo Muani sobre ser o “pior DJ” da equipe. O atacante disse que o amigo só coloca músicas brasileiras para tocar no vestiário desde que se tornou amigo de Rodrygo. Nesta quarta-feira (28), Camavinga publicou um vídeo nas redes sociais escutando a música “Tá OK”, de Kevin o Chris, e marcou o perfil do seu “crítico”. Assista ao momento acima.

– Kolo Muani, sim, sim, eu adoro (música brasileira) – escreveu o meio-campista.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

A publicação de Camavinga logo foi notada pelo amigo, que repostou o vídeo e escreveu “meu brasileiro”.

+ Transforme qualquer TV em Smart e assista aos jogos do seu time do coração quando quiser!

Camavinga chegou ao Real Madrid em agosto de 2021. Além de Rodrygo, o francês convive com outros dois brasileiros no vestiário da equipe espanhola: Éder Militão e Vinícius Jr.