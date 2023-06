Jogador do Palmeiras recebe chuva de críticas na web após derrota para o Botafogo: ‘Pipocou’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 18:40 Compartilhe

O pênalti perdido pelo meia Raphael Veiga na derrota do Palmeiras para o Botafogo, neste domingo, no Allianz Parque, reverberou de forma bastante negativa nas redes sociais. Diversos torcedores, principalmente alviverdes, criticaram o jogador — um dos principais nomes da equipe.

Veiga teve a oportunidade de empatar a partida no segundo tempo, quando o Botafogo já vencia por 1 a 0. Após isolar a cobrança, o meia viu o time carioca manter a vantagem até o fim.

Recentemente convocado para a seleção brasileira, Veiga teve sua ida ao time do Brasil posta como um dos motivos para a queda recente de rendimento com a camisa da equipe.

Além disso, muitos torcedores afirmaram que Veiga não estaria fazendo uma boa partida e deveria ter abdicado da batida.

No fim, o Botafogo venceu por 1 a 0, com gol de Tiquinho Soares, que chegou a dez e se manteve como artilheiro do Campeonato Brasileiro.

Enquanto a equipe carioca chegou aos 30 pontos e se isolou ainda mais na liderança, o Palmeiras estacionou nos 22 e ficou um atrás do Grêmio, segundo colocado.

Na rodada seguinte, o Palmeiras encara o Athletico, no próximo domingo, na Arena da Baixada. O Botafogo, por sua vez, recebe o Vasco, no mesmo dia, no Nilton Santos.

