Jogador de Copa do Mundo e idolatrado na Colômbia: quem é Juan Pablo Vargas, zagueiro próximo do Santos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 30/07/2023 - 15:59 Compartilhe

O Santos negocia a contratação de Juan Pablo Vargas, zagueiro que disputou a Copa do Mundo de 2022 pela Costa Rica. O jogador pertence ao Millonarios, da Colômbia.

+ Em busca de contornar crise, Santos terá dois prazos para trazer reforços; entenda

O Lance! apurou que as tratativas entre as partes estariam bem encaminhadas, e a expectativa do Peixe é de acertar todos os detalhes muito em breve. O clube paulista comprará o atleta — que possui contrato com seu time atual até dezembro deste ano — mas ainda não dá o negócio como concretizado.

ONDE TUDO COMEÇOU

Nascido no distrito de Sarchí, província de Alajuela, Vargas foi revelado pelo Alajuelense. Em 2013, foi promovido à equipe profissional do clube costarriquenho pelo técnico Óscar Ramírez. O zagueiro ainda defendeu Herediano, Jacó Rays e Belén antes de ser transferido por empréstimo para o Tolima, da Colômbia, em agosto de 2018.

MUDANÇA DE ARES

Juan Pablo só estreou pelo Tolima no ano seguinte e disputou apenas 21 partidas pelo clube. Em julho de 2019, sofreu uma lesão no joelho que o afastou dos gramados por quase três meses. Após o fim do empréstimo, em 2020, o costarriquenho passou a integrar a equipe do Millonarios, também emprestado, e superou as expectativas. Por isso, ao término do vínculo, Vargas foi comprado em definitivo e assinou um contrato de três anos.

Capitão e líder nato do time, o zagueiro foi fundamental para a conquista do Campeonato Colombiano no ano passado. Ao total, Juan Pablo Vargas já disputou 125 partidas, marcou quatro gols e distribuiu quatro assistências pelo clube. Em 2023, já participou de 34 jogos, marcou três gols e distribuiu uma assistência. O costarriquenho tem 28 anos, 1,92 metros de altura e é canhoto.

JOGADOR DE COPA DO MUNDO

Ainda, Vargas é jogador da seleção da Costa Rica. No Mundial do Qatar, ele foi titular apenas na derrota por 4 a 2 para a Alemanha e anotou um dos gols. Diante de Espanha e Japão, não saiu do banco de reservas.

SEM RELAÇÃO?

O meia Daniel Ruiz pertence ao Millonarios e está emprestado ao Santos, onde foi afastado pelo técnico Paulo Turra. Por enquanto, segundo apurado pelo Lance!, a situação do jogador não tem relação com a negociação de Vargas.