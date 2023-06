Jogador da Premier League veste camisa do Flamengo e atleta do Botafogo provoca: ‘Fraca’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 15:40 Compartilhe

O lateral-esquerdo Marçal, do Botafogo, não gostou de ver o amigo Daniel Podence, ponta do Wolverhampton-ING, usando uma camisa do Flamengo — e deixou um comentário em uma das postagens do português no Instagram.

Entre os registros de Podence, o mais recente mostra o atleta vestindo uma camisa do Flamengo em momento de descontração, mas Marçal a classificou como “fraca” e prometeu enviar outra.

– Manda o endereço, mano. Vou te mandar uma camisa muito mais maneira do que essa fraca que estás a usar! Abraço, craque – escreveu o lateral do Botafogo.

Os outros registros de Podence na mesma postagem mostram apenas momentos de lazer, como festas e até um passeio com o cachorro. Revelado pelo Sporting-POR, Daniel passou por Moreirense-POR e Olympiacos-GRE até chegar ao Wolverhampton, onde está até hoje, ainda na temporada de 2019/20.

Marçal, por sua vez, dividiu o vestiário com Podence no próprio Wolverhampton, onde atuou na temporada 2020/21 e disputou 32 partidas.

Além da equipe inglesa e do Botafogo, o jogador que fez base no Grêmio ainda entrou em campo por Guaratinguetá, Torreense-POR, Nacional-POR, Gaziantepspor-TUR, Guingamp-FRA e Lyon-FRA.

O próximo compromisso do Botafogo acontece na quinta-feira, na última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em casa, o time carioca encara o Magallanes, do Chile.