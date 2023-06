Jogador da NFL é preso após tentar entrar armado em avião

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 18:22 Compartilhe

O cornerback do New England Patriots, da NFL, Jack Jones, foi preso na última sexta-feira (16) por porte de armas no Aeroporto de Logan, em Boston, segundo a ESPN americana.

Jones foi detido em flagrante com 2 armas de fogo, porém, no mesmo dia, ele foi liberado por ter pago a fiança de US$ 50 mil.

Na próxima semana, o jogador pode ser indiciado por: porte de arma escondida em uma área segura do aeroporto, porte de munição sem documentação da arma de fogo, porte ilegal de arma, porte de arma carregada e posse de dispositivo de alimentação de grande capacidade.

– Fomos notificados de que Jack Jones foi preso no aeroporto de Logan hoje cedo. Estamos no processo de coletar mais informações e não faremos mais comentários neste momento. –

Draftado pela franquia de New England em 2022 para a NFL, Jones já tem um histórico de episódios de indisciplina. Em 2017, o cornerback foi afastado do time da sua faculdade por problemas comportamentais e em 2018, foi preso por suspeita de roubo comercial e tentativa de roubo de um fast food.

