Jogador da cidade do Mato Grosso do Sul desaparece após ir para festa no Paraguai

O jogador de futebol Hugo Vinicius Skulny Pedrosa, de 19 anos, desapareceu no domingo (25), após ir a uma festa no município de Pindoty Porã, no Paraguai. Morador de Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, Hugo representa a cidade em competições estaduais.

Hugo foi visto pela última vez pelos amigos, que o deixaram perto da casa de sua ex-namorada, logo depois de terem saído de uma festa no município paraguaio. Ele estava vestindo uma camisa azul e calça jeans.

Eliana Skulny, mãe de Hugo, foi a delegacia de Sete Quedas na segunda-feira (26). Amigos e Familiares se mobilizam nas redes sociais para encontrar o jogador. Em uma publicação, Eliana comentou “A dor é grande demais, volte logo para casa filho”.

O Corpo de Bombeiros de Amambai (MS) foi até a cidade para ajudar nas buscas, na manhã de quarta-feira (28). Com o auxílio de um barco, eles vão para a região do rio Iguatemi.

A Polícia Civil investiga o caso, e para quem tiver alguma informação de Hugo, ligue para o 190 ou (67) 3479-1480.