Joelinton estreia com gol pela Seleção Brasileira e se emociona: ‘Passou um filme na cabeça’

O Brasil goleou Guiné por 4 a 1, neste sábado (17), em Barcelona-ESP. Apesar da vitória importante da Seleção Brasileira em amistoso na Data Fifa, quem vai levar essa partida para sempre na memória é Joelinton, um dos estreantes do dia, que saiu de campo com um gol marcado. Ele não escondeu a sua emoção ao relembrar do feito.

Meio-campista do Newcastle-ING, ele foi convocado pela primeira vez pela Seleção principal e já foi titular logo de cara, ganhando uma vaga em seu setor ao lado de Casemiro e Lucas Paquetá. Formado pelo Sport, Joelinton citou os tempos de base para celebrar o sonho alcançado.

– Estava sonhando no quarto imaginando esse momento. Primeiro jogo da seleção, é um orgulho muito grande. Fiquei lembrando do tempo de criança, desde a peneira no Sport e todo caminho até aqui. Passou um filme na cabeça. Na hora do gol foi um sonho. Estou muito feliz – afirmou o brasileiro na saída de campo para o intervalo.

Estreante ao lado de Ayrton Lucas, neste sábado (17), Joelinton marcou seu gol ainda no primeiro tempo da partida, quando Rodrygo bateu falta para a área, Casemirou desviou no meio do caminho e o volante do Newcastle completou para o gol.

Depois de vencer Guiné, a Seleção Brasileira terá mais um amistoso nesta Data Fifa, que será disputado contra Senegal, em Lisboa, nesta terça-feira (20), às 16h (de Brasília). A partida será disputada em Portugal, na cidade de Lisboa, no estádio José Alvalade.

