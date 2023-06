Joel Carli é relacionado para o confronto do Botafogo com o Magallanes, pela Copa Sul-Americana

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 14:55 Compartilhe

O confronto do Botafogo com o Magallanes, nesta quinta-feira (29), tem um momento simbólico. Joel Carli foi relacionado pelo técnico Luís Castro para aquele que será seu último jogo antes de se aposentar. O vínculo do defensor com o Alvinegro encerra no dia seguinte.

O jogador de 36 anos não era relacionado para uma partida do Botafogo há 45 dias, Ele não estava na lista de Castro desde 14 de maio, diante do Goiás.

+ Luís Castro no Al-Nassr? Veja nomes que já estão ou podem chegar ao futebol da Arábia Saudita.

Por mais que o jogo seja significativo, o Glorioso evita a possibilidade de dar um tom festivo. A equipe ainda joga suas últimas fichas para se garantir na próxima fase da Sul-Americana.

+ IMPERDÍVEL! Transmissão ao vivo dos jogos do Glorioso na Sul-Americana por apenas R$1,00!

A tendência é que Carli receba uma homenagem maior do Botafogo, com um jogo festivo no Nilton Santos, em data a ser definida. Após encerrar a carreira, o defensor deve assumir um cargo nas categorias de base do clube.

Joel Carli não defende o Botafogo desde o Campeonato Carioca..

Atletas relacionados para o jogo com o Magallanes. ???????? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/fnvrVfZNLZ — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 28, 2023

A lista de novidades ainda traz Lucas Piazon, outro jogador que está se despedindo do clube, Carlos Alberto e Kayque foram chamados por LuÍs Castro. Matías Segovia, não inscrito para a primeira fase da Sul-Americana, é baixa.