João Vitor celebra renovação com Avaí até o fim de 2024

Cria das categorias de base do Avaí, João Vitor renovou seu contrato até 2024. No clube catarinense desde os 11 anos de idade, o goleiro vive a expectativa de ganhar espaço na equipe principal, onde só fez um jogo até o momento, pela Copa Santa Catarina, em 2021.

Em maio de 2022, João teve que ficar fora dos gramados devido à lesões no ligamento cruzado anterior, no ligamento colateral medial e no menisco. Depois de oito meses se recuperando e passar pelo período de transição, o jovem se vê preparado para defender a meta do Leão da Ilha:

– A sensação é de dever cumprido, pois só Deus, minha família e as pessoas mais próximas viram todo meu esforço nesse último ano, porque tive a pior lesão da minha carreira. Porém, evoluí bastante, me sinto um goleiro mais preparado tanto fisicamente quanto mentalmente, e pronto pra quando as oportunidades aparecerem.

Visando espaço no time principal do Avaí, João Vitor afirma que está ansioso para receber as oportunidades como titular, revela o sonho de jogar profissionalmente pelo clube catarinense e quer retribuir – dentro de campo – o carinho que recebe dos torcedores:

– É uma expectativa muito grande jogar pelo profissional, e admito que é até um pouco difícil controlar a ansiedade. Desde criança, tenho o sonho de atuar na equipe principal do Avaí e espero levar muitas alegrias pra essa torcida que tanto merece, pois sempre me tratou muito bem e quero retribuir esse carinho dentro de campo.

