João Paulo volta a defender pênalti pelo Santos durante tempo regulamentar após quase dois anos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/07/2023 - 19:53 Compartilhe

Na derrota do Santos por 1 a 0 para o Fluminense neste sábado (29), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, João Paulo defendeu a cobrança de pênalti de Leo Fernández, ainda no primeiro tempo. Com a defesa, o goleiro do Peixe encerrou em jejum de quase dois anos sem defender penalidades durante o tempo regulamentar em jogos oficiais.

+ Confira a classificação do Brasileirão 2023 clicando aqui

A última vez que João Paulo havia defendido um pênalti durante uma partida foi no dia 14 de outubro de 2021, em cobrança de Nacho Fernández, na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, também pelo Brasileirão. Na ocasião, o goleiro santista concedeu rebote e o jogador do Galo se redimiu ao aproveitar a chance e estufar as redes.

Na disputa por pênaltis contra o Bahia, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, João Paulo até defendeu uma cobrança, o que não acontecia há muito tempo, mas não foi o suficiente e o Peixe acabou sendo eliminado da competição por 4 a 3 nas penalidades máximas.

Antes disso, o arqueiro santista havia participado de duas disputas por pênaltis. Em uma o Santos levou a melhor contra o Fluminense-PI e, na decisão mais recente, foi eliminado pelo Deportivo Táchira-VEN. Nas duas ocasiões, João Paulo não conseguiu praticar defesas.

+ ATUAÇÕES: João Paulo defende pênalti, mas não evita derrota do Santos para o Fluminense

Com a derrota para o Fluminense, o Peixe estacionou nos 17 pontos e segue lutando para se distanciar da zona de rebaixamento. A equipe comandada pelo técnico Paulo Turra volta a campo no próximo sábado (5), contra o Athletico-PR, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Brasileirão.