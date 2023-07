João Paulo sente incômodo no quadril e possível lesão preocupa o Santos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/07/2023 - 19:47 Compartilhe

Substituído no início do segundo tempo do empate entre Santos e Botafogo, na tarde deste domingo (23), o goleiro João Paulo teve um incômodo no quadril direito. O jogador passará por exames nesta segunda-feira (24) para saber se há lesão e a gravidade do problema.

João desabou no gramado após fazer uma defesa simples e pediu substituição na sequência. O capitão santista deu lugar a Vladimir, que sofreu os dois gols botafoguenses.

O técnico Paulo Turra lamentou a saída de João Paulo e a possibilidade de lesão, mas disse que o reserva tem um perfil de liderança parecido com o do titular.

– Muito importante. Temos o Vladimir, que é um goleiro super experiente, que faz um trabalho espetacular no dia a dia. Muito parecido com o João Paulo. João Paulo, por ser capitão, tem uma identificação muito grande. Papel do capitão, profissional muito bom, assim como todos os guarda redes. São dois jogadores experientes – disse Turra na entrevista coletiva após a partida.

João Paulo é o jogador com mais minutos jogadores pelo Santos nesta temporada, tendo ficado fora somente de uma partida do Peixe em 2023.

Para saber se tem lesão e a possível gravidade do problema, o goleiro será o único atleta santista a ir ao CT Rei Pelé nesta segunda-feira (24), já que o elenco ganhou folga e se reapresentará somente na terça-feira (25). O próximo compromisso da equipe alvinegra será no sábado (29), contra o Fluminense, no Rio de Janeiro.

O Santos é 14º colocado no Campeonato Brasileiro, com 17 pontos, três a mais do que o Bahia, que abre a zona do rebaixamento. O clube alvinegro, no entanto, não pode entrar no Z4 nesta rodada, já que o Tricolor de Aço já entrou em campo e também empatou.