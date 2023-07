João Paulo jogará contra o Fluminense? Goleiro do Santos inicia tratamento de inflamação

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/07/2023 - 17:23 Compartilhe

O Santos atualizou a situação clínica do goleiro João Paulo nesta segunda-feira (24). O atleta foi diagnosticado com uma inflamação no quadril e iniciou o tratamento acompanhado da fisioterapia, no CT Rei Pelé.

A presença do capitão do Peixe no jogo deste final de semana, contra o Fluminense, às 16h de sábado (29), ainda é incerta. No entanto, o quadro não é considerado grave e a tendência é que ele tenha condições de entrar em campo no duelo, que será disputado na Vila Belmiro.

No empate do Santos em 2 a 2 com o Botafogo no domingo (23), João Paulo desabou no gramado após fazer uma defesa simples e pediu substituição na sequência, aos 16 minutos do segundo tempo. O goleiro deu lugar a Vladimir, que sofreu os dois gols botafoguenses.

O camisa 34 atuou em quase todos os jogos do Alvinegro no ano e soma 39 partidas entre Paulistão, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana em 2023. Ele só não participou do confronto com o Blooming, pela ‘Sula’, quando o treinador Paulo Turra estreou no comando técnico e utilizou os reservas.