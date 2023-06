João Fonseca é superado na semifinal na Alemanha

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 14:56 Compartilhe

Não deu para o jovem carioca de 16 anos, João Fonseca, 665º da ATP, na semifinal do ITF US$ 15 mil de Saarlouis, na Alemanha, que acabou superado pelo holandês Alexander Maarten Jong, 943º. Esta foi a 2ª semifinal em nível profissional de Fonseca

João Fonseca, que disputou a semifinal do ITF de Mogi das Cruzes em abril deste ano no circuito profissional e foi vice do tradicional torneio juvenil Banana Bowl em março, batalhou 1h30 no saibo alemão e acabou derrotado com placar em 6/4 6/3.