João Félix revela sonho de jogar no Barcelona, rival do Atlético de Madrid, afirma jornalista: ‘Sempre foi a minha primeira escolha’

O nome de João Félix voltou a circular após o jornalista Fabrizio Romano dizer que o jogador do Atlético de Madrid revelou um dos sonhos da carreira: jogar no Barcelona. A passagem pelo clube colchonero anda estremecida e a permanência do atacante é incerta.

– Eu adoraria jogar no Barcelona. Sempre foi a minha primeira escolha e adoraria me juntar ao Barça. Sempre foi o meu sonho desde que era criança. Se acontecer, será um sonho se transformando em realidade – destacou.

João Félix foi revelado pelo Benfica em 2018 e chegou ao Atlético de Madrid no ano seguinte, se destacando no futebol mundial e chegando a seleção portuguesa. O atacante chegou à Espanha por 126 milhões de euros (cerca de R$543 milhões na cotação da época) levando o título de contratação mais cara da história do clube.

Aos 23 anos, João Félix retorna ao Atleti após passagem pelo Chelsea na temporada anterior. O português tem contrato até 2027.