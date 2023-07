Japoneses sondam Botafogo por Erison, mas São Paulo negocia prorrogação do empréstimo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/07/2023 - 17:31 Compartilhe

O São Paulo ficou muito perto de perder um jogador do elenco nos últimos dias. Isso porque empresários representando um clube japonês que não foi revelado procuraram o Botafogo e sondaram a situação do atacante Erison, emprestado pelos cariocas aos paulistas até o final do ano.

A informação foi divulgada inicialmente pela ‘Jovem Pan’ e confirmada por fontes do Morumbi ao Lance!.

Segundo apurado pela reportagem, os representantes do clube japonês conversaram com o Glorioso para saber da situação do atacante. A princípio nenhuma proposta foi feita. O plano era o de convencer o time alvinegro a liberá-lo por empréstimo com opção de compra fixada.

O problema é que esse é exatamente o acordo vigente entre Botafogo e São Paulo por Erison. E, no momento, há negociação aberta entre as partes para se prorrogar o repasse do atacante, sem espaço no Glorioso, por pelo menos mais seis meses. Para embasar o seu pedido, o Tricolor usa as constantes contusões sofridas pelo jogador nesse ano como argumentação.

Por enquanto, segundo o lado saão-paulino, não há qualquer posicionamento do Botafogo sobre topar vender Erison durante o período vigente de seu contrato com o clube do Morumbi. E para reforçar o impedimento de sua saída, a vontade do jogador é um trunfo.

Internamente, Erison e seu estafe manifestam a vontade em seguir no Tricolor para o ano que vem. São-paulino de infância, o atacante sente que pode render mais e ganhar mais espaço dentro do plantel.

Erison chegou ao São Paulo no decorrer do Campeonato Paulista vindo do futebol português. Ao todo disputou oito jogos e marcou dois gols, ambos na mesma partida, a vitória sobre o Tigre, na Argentina, na estreia tricolor na atual Copa Sul-Americana.

Reserva imediato de Calleri, foi titular em três oportunidades, prejudicado pelas contusões que lhe acomodaram na temporada.

Para quem nunca tinha se machucado na carreira, Erison ficou seis jogos fora ainda no Estadual por conta de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. De volta após a inter-temporada forçada pela eliminação no Paulista, o atacante passou outros quatro meses longe dos gramados devido a um estiramento em uma fibrose na coxa esquerda.

Agora o jogador, que vive sequência de três jogos vindos do banco de reservas, pode aparecer novamente no time titular devido à contusão do titular Calleri. E quem sabe despontar como o sonhado, enfim, com a camisa tricolor.

PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO

30/7 (domingo) – Bahia – 11h* – Morumbi – Brasileirão

3/8 (quinta) – San Lorenzo – 19h* – Nuevo Gasómetro – oitavas -0 Sul-Americana

6/8 (domingo) – Atlético-MG – 16h* – Morumbi – Brasileirão

10/8 (quinta) – San Lorenzo – 19h* – Morumbi – oitavas – Sul-Americana

13/8 (domingo) – Flamengo – 18h30 – Maracanã – Brasileirão

*horários de Brasília (DF)