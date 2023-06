James opina sobre indiretas a Piqué em músicas de Shakira e diz o que acha do zagueiro espanhol

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 15:43 Compartilhe

Compatriota de Shakira, o colombiano James Rodríguez comentou as músicas lançadas pela cantora com indiretas ao ex-marido Gerard Piqué – a canção “Session #53”, em parceria com o argentino Bizarrap, fez sucesso no mundo todo e aborda o divórcio com o espanhol. O meia-atacante, que rasgou elogios à artista pela forma como colocou o país sul-americano em evidência, disse ao portal “Semana” que não concorda com a exposição de um relacionamento dessa forma.

– Eu não estou de acordo quando publicam ou dizem coisas de uma relação finalizada, tudo tem que ser arrumado internamente, sou partidário disto. Eu acho que isso é corrigido internamente, ainda mais quando você tem filhos. Mas, bem, no final cada um faz o que quer – falou.

+ Santos demite Odair Hellmann, Manchester City perde meia para o Barcelona… o Dia do Mercado!

James e Piqué foram rivais no futebol espanhol, quando vestiam, respectivamente, as camisas de Real Madrid e Barcelona. Ainda assim, o colombiano tem uma boa relação com o ex-jogador, como falou na mesma entrevista.

– Estive com o Piqué várias vezes, assim não posso falar mal dele. Para mim, é uma boa pessoa. Muita gente fala mal dele pelo que aconteceu, mas, para mim, é boa pessoa – afirmou.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

Ídolo colombiano, James Rodríguez está sem clube no momento. O meia, que teve o Olympiakos, da Grécia, como último time, chegou a ser especulado em equipes brasileiras nos últimos meses.