Jair Ventura revela próximos passos da carreira: ‘Tempo de descansar já passou’

Sem comandar um clube desde novembro de 2022, Jair Ventura revelou que está a procura de um novo destino para dar os próximos passos na carreira. O último trabalho do treinador foi no Goiás e chegou ao fim em novembro de 2022, após o Campeonato Brasileiro.

Em entrevista ao podcast “Pod pai pod filho”, o treinador revelou que mira sair do país e assumir um clube do exterior. Jair declarou que este já é um desejo antigo e busca concretizá-lo em um futuro próximo. Porém, não descartou uma permanência no futebol brasileiro.

– Tenho um objetivo agora que é sair um pouco do país. Saí bastantes vezes quando era mais jovem para jogar. Estive na Holanda, Grécia, França e Gabão. Mas nunca saí como treinador. Da nova geração (de treinadores), acho que fui o único que não saí. Tenho esse sonho de trabalhar fora do país e venho trabalhando para isso. Tive algumas conversas que bateram na trave, outras a gente achou que não era o momento de sair, mas espero que possa concretizar. Esse é meu principal (objetivo), mas nada impede de se chegar um projeto que eu ache legal no Brasil, trabalhar. O tempo de descanso já passou – afirmou o treinador.

Aos 44 anos, Jair Ventura coleciona passagem por grandes clubes do futebol brasileiro. O último trabalho de grande destaque do treinador foi o Corinthians, em 2018, quando terminou na segunda colocação da Copa do Brasil, perdendo apenas para o Cruzeiro.

O técnico chegou a relembrar a decisão contra o clube mineiro durante o bate-papo com Téo José e Alessandro, filho do narrador. Jair Ventura também falou sobre a pressão de comandar uma equipe como o Corinthians e da convivência com o presidente Andreas Pereira.

– Aquela situação (final da Copa do Brasil) acabou mudando a minha vida. Um título é muito importante. O vice, para alguns não vale nada, para outros vale. É diferente. Bom pra caramba. O tamanho, A (Pressão) é maravilhosa. O Andrés é um dos melhores presidentes com quem já trabalhei. Ele é um caro fantástico, direto. Não tem história, é verdade olhando nos olhos – concluiu.

