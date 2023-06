Jair exalta superação do Vasco após longa sequência sem vitórias: ‘Parabéns ao grupo’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 23:32 Compartilhe

O apito final decretou o desafogo e a vitória do Vasco no Brasileirão. Jair foi o autor do gol da vitória, por 1 a 0, sobre o Cuiabá. Para o volante, o momento é para parabenizar a equipe, que trabalha sério durante o dia a dia.

– A gente veio pressionado para vencer. Viemos de uma sequência negativa, mas tem que dar parabéns ao grupo, que trabalha sério. A gente sabe que o nosso grupo tem muitas coisas boas. Claro que na derrota elas não aparecem. Agora é comemorar a vitória e espero que a gente consiga uma sequência de vitórias – disse Jair.

O gol do Vasco foi de pênalti. O time se mostrou fragilizado nestes momentos de pressão. Jair “chamou a responsa” e garantiu a vitória.

– Já bati muitos pênaltis de decisão. Então, eu encaro com naturalidade, por mais que tenha essa pressão de ter o resultado positivo – afirmou o jogador. E completou mirando já o Botafogo, próximo adversário do Vasco:

– Tranquila nunca vai ser, porque a gente sempre está sendo cobrado para ter resultado positivo. Essa camisa pede isso. Um clube gigante, com uma torcida gigante. Temos que saber onde estamos e procurar sempre vencer.

O próximo desafio do Vasco no Brasileirão será um rival, o Botafogo, que é o líder do Brasileirão. O jogo será neste domingo (02), às 16h, no Estádio Nilton Santos.