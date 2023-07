Jabeur está focada no título de Wimbledon: ‘Quero minha vingança’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 13/07/2023 - 18:32 Compartilhe

A tunisiana Ons Jabeur, 6ª da WTA, está muito animada para disputa sua terceira final de torneio do Grand Slam dos últimos cinco disputados e desta vez não quer perder a oportunidade de eguer seu primeiro troféu neste nível.

Ons Jabeurs começou comentando a vitória de viada sobre Sabalenka: “Foi um jogo louco, estou feliz por finalmente ter conseguido vencê-lo, acho que estou jogando cada vez melhor. Esperamos que agora haja mais uma partida com esse mesmo nível”.

Primeira tenista desde Serena Williams a vencer 3 tops 10 numa mesma campanha em Wimbledon, Jabeur reconhece que o sorteio da chave este ano foi bastante complicado pra ela: “Acho que este ano o sorteio é muito mais complicado, tive que jogar com jogadoras incríveis que não só jogam bem em qualquer superfície, mas também são incríveis na grama. Tem sido muito desafiador, talvez seja bom, isso me dá confiança para estar pronto para a final. Também pegar esse ritmo de jogo com um ótimo tênis vai me ajudar a estar pronto para as próximas partidas”.

Em 2022 a tunisiana contou que era um sonho vencer o Slam londrino e foi questionada sobre como vê este sonho no momento: “O ano passado foi a minha primeira final de Grand Slam, estou definitivamente cada vez mais perto de ganhar o Grand Slam que sempre quis. Eu diria que sempre acreditei, mas às vezes você questiona e duvida se isso vai acontecer, se realmente vai acontecer. Estar nesses estágios posteriores é o que o ajuda a acreditar mais. Aprendi muito com aquela final de Wimbledon e também com a final do US Open, então agora vou dar o meu melhor. Depois de tentar duas vezes, espero fazer melhor na terceira vez, vamos ver”.

Jabeur tem uma boa relação de amizade com a adversária desta final, a tcheca Marketa Vondrousova, mas isso não entrará em quadra: “Vou atrás da minha vingança, não ganhei dela esse ano. Ele tem uma mão muito boa e jogou muito bem. Honestamente, vou tentar focar muito em mim, não tenho certeza de como ela vai jogar sua segunda final de Grand Slam, tenho certeza de que estamos com muita fome de vencer. Ele vai ganhar o que mais merece.”