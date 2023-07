Jabeur de vinga de Rybakina e vai à semi de Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 12/07/2023 - 11:46 Compartilhe

A tunisiana Ons Jabeur, número seis do mundo, conseguiu a revanche, nesta quarta-feira, se garantiu vaga na semifinal de Wimbledon ao eliminar a cazaque Elena Rybakina, terceira colocada e sua algoz da final do ano passado.

A africana derrotou a europeia por 2 sets a 1 de virada com parciais de 6/7 (7/5) 6/4 6/1 após 1h53min de duração na mítica quadra central do All England Club, em Londres.

Jabeur atinge sua terceira semi de Grand Slams. Ela foi vice-campeã também no US Open do ano passado.

A tunisiana chegou a sacar para o primeiro set, mas viu Rybakina virar e vencer no tie-break. Conseguiu uma quebra no fim do segundo set, empatou o jogo e deslanchou no terceiro set com duas quebras e dominando a adversária.

Jabeur vai encarar a bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois do mundo, pela quinta vez. Ela tem apenas uma vitória, no primeiro jogo entre elas, no saibro de Roland Garros. Ons tentará não só sua terceira final de Slam, mas impedir que a rival alcance o número 1. Basta esta vitória para Sabalenka desbancar Iga Swiatek do topo do ranking.