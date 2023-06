Já classificado, Fortaleza vence Palestino pela Sul-Americana

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 20:55 Compartilhe

Nesta terça-feira (27), o Fortaleza venceu o Palestino, por 2 a 1. As equipes se enfrentaram pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo aconteceu no Estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile. Lucas Crispim e Lucero anotaram para o Tricolor. Farías descontou para os chilenos.

O Fortaleza entrou em campo com a classificação já garantida pelo Grupo H. O Tricolor termina a fase de grupos na 1ª colocação, com 15 pontos. Enquanto isso, o Palestino termina a fase na 2ª colocação, conseguindo a sua participação nos playoffs das oitavas.

LÁ E CÁ!

Mesmo já classificado, o Fortaleza começou com perigo. Logo aos 5, Calebe aproveitou uma chance de bola parada. Em cobrança de falta, o camisa 27 cobrou falta e mandou ao lado da meta do Palestino. Aos 13, Palestino apareceu com Barticciotto, que mandou para Salas. Véjar recebeu e tentou finalizar, mas foi travado por Pikachu. Calebe ficou com a bola, mas o Palestino recuperou. Carrasco finalizou, e João Ricardo espalmou para fora.

GOLAÇO!

O Tricolor seguiu buscando chances, com bastante equilíbrio ofensivo e defensivo. Depois de algumas chegadas de perigo, Lucas Crispim recebeu de Guilherme pelo lado esquerdo. O camisa 10 não perdeu a oportunidade e mandou para o fundo das redes do Palestino.

PRESSÃO TRICOLOR

O Fortaleza seguiu na alta pressão durante a segunda etapa. Após algumas investidas, o time chegou a marcar. Aos 10, Calebe tocou para Guilherme, que dominou de cara para o goleiro do Palestino. Ele ganhou de Rigamonti e bateu cruzado para o gol, mas o impedimento foi marcado.

O Palestino não ficou para trás e buscou o empate. Logo depois, aos 12, os chilenos responderam. Salas finalizou de cabeça e João Ricardo espalmou. Quatro minutos depois, Barticcioto finalizou em direção à meta do Fortaleza, mas errou por pouco. Aos 26, os chilenos tiveram grande chance. Barticciotto recebeu no canto direito, entrou na área e limpou a marcação, batendo para o gol. Brítez salvou e evitou.

GOLS!

Depois de alguns momentos mais apagados, as equipes voltaram a movimentar. Aos 27, Pikachu deu um passe na medida para Lucero. O atacante finalizou com a perna direita, balançando as redes. O Palestino rebateu logo na sequência. Aos 30, depois de cobrança de escanteio do lado direito. Farías chegou na área para finalizar e marcou o gol.

FICHA TÉCNICA: PALESTINO 0 X 0 FORTALEZA

Copa Sul-Americana – 6ª rodada

Local: Estádio El Teniente, em Rancagua (CHI)

Data e horário: 27 de junho de 2023, às 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Carlos Ortega (COL)

Assistentes: Jhon Gallego (COL) e Miguel Roldan (COL)

VAR: Heider Castro (COL)

Cartões amarelos: Cornejo, Farías e Maxi Salas (Palestino); Brítez, Silvio Romero e Marcelo Benevenuto (Fortaleza)

Cartões vermelhos:

Gols: Lucas Crispim, aos 18’/1ºT (0-1); Lucero, aos 27’/2ºT (0-2); Farías, aos 30’/2ºT (1-2)

PALESTINO

Rigamonti; Zúñiga, Ceza, Cristian Suárez e Véjar; Cornejo (Benítez, aos 34’/2ºT), Farías, Dávila e Carrasco; Barticciotto e Maxi Salas. Técnico: Pablo Sánchez.

FORTALEZA

João Ricardo; Brítez, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Lucas Sasha (Pochettino, aos 19’/2ºT), Caio Alexandre, Calebe (Thiago Galhardo, aos 27’/2ºT) e Lucas Crispim; Guilherme (Hércules, aos 19’/2ºT) e Silvio Romero (Lucero, aos 27’/2ºT). Técnico: Juan Vojvoda.