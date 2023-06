Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC), sedia etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 18:07 Compartilhe

Começou, nesta quarta-feira, a 3ª etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes, com sede no Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC). O evento tem a organização da Confederação Brasileira de Tênis em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes, o CBC, e vai até a próxima sexta-feira, dia 30. O apoio é da Federação Catarinense de Tênis e do Itamirim Clube de Campo.

A competição largou com o torneio G1 em pontuação para o ranking nacional da CBT que define os campeões neste domingo, 25. A partir de segunda-feira, 26, começa o torneio GA que vai até sexta-feira, 30. Serão ao todo 491 atletas de 54 clubes do país nas categorias 12, 14, 16 e 18 anos com os melhores tenistas do país da categoria juvenil.

“Serão apenas cinco etapas e uma delas aqui, isso é um fato muito importante para uma cidade como Itajaí, o restante são capitais. Isso reforça a força do tênis no Itamirim e teremos vários atletas da ADK Tennis participando”, disse Patrício Arnold, um dos coordenadores da ADK Tennis.

Tradicionais clubes estarão na disputa como o São Paulo Futebol Clube, Clube de Regatas Vasco da Gama, Minas Tênis Clube, Iate Clube de Brasília, Graciosa Country Clube, Sociedade Hípica de Campinas, Clube Athletico Paulistano, Praia Clube de Uberlândia, Assembleia Paraense, Associação Leopoldina Juvenil, Tijuca Tênis Clube, Costa Verde Tennis Clube, Esporte Clube Pinheiros, entre outros.

