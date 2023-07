Ítalo Ferreira será o primeiro brasileiro a entrar no Hall da Fama no Surfe

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/07/2023 - 13:41 Compartilhe

Ítalo Ferreira vai ser homenageado no Hall da Fama do surfe. O surfista será o primeiro brasileiro a colocar os pés e as mãos na Calçada da Fama do esporte, que já contém nomes como Kelly Slater, Mick Fanning e Bethany Hamilton. A cerimônia será realizada em Huntington Beach, Califórnia, no dia quatro de agosto.

Além de ítalo, outras personalidades serão homenageadas no evento que existe desde 1997, como a A jornalista americana Laylan Connelly e o argentino Fernando Aguerre, presidente dat International Surfing Association (ISA).

O natural de Baia Formosa é vencedor do título mundial de 2019 e primeiro campeão olímpico da história. Ele ganhou o ouro nos Jogos de Tóquio 2020, os primeiros a ter o surfe como modalidade.

