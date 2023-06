Ítalo Ferreira fala em torcida ‘muito especial’ e anseia por nova final brasileira em Saquarema

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 17:13 Compartilhe

Campeão mundial e olímpico, Ítalo Ferreira está empolgado em disputar mais uma etapa da WSL em Saquarema, no Rio de Janeiro, com apoio dos torcedores. Em coletiva de imprensa no Vivo Rio, na Zona Sul da capital carioca, nesta quarta-feira (21), o surfista ainda contou que anseia por mais uma final entre brasileiros no litoral do estado fluminense. No ano passado, Filipe Toledo venceu Samuel Pupo na decisão da etapa. Assista ao comentário de Ítalo Ferreira acima.

– Chego em Saquarema com mais energia, mais gana de vencer a bateria, o desafio. A torcida brasileira é muito especial. As praias vão estar lotadas, como nos anos anteriores, mas creio que neste ano até mais. A gente espera todo mundo lá acompanhando, vibrando e torcendo pelos atletas brasileiros para que seja uma final só de brasileiros como no ano passado – disse.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

Ítalo Ferreira está vivendo uma trajetória de redenção na temporada. O surfista potiguar começou o ano mal, mas se recuperou e entrou para o top-10 do ranking mundial. Em busca de uma vaga nas finais, exclusiva para os cinco primeiros colocados, ele disputa a etapa de Saquarema a partir desta sexta-feira (23).

E MAIS: