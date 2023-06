Italianas campeãs mundiais e top 5 do mundo disputam torneio internacional de Beach Tennis em Itumbiara (GO)

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 11:17 Compartilhe

Quatro jogadoras italianas do top 10 mundial confirmaram presença para a disputa do Marina Rio Club Open , torneio BT 200 com premiação de US$ 15 mil e primeira competição internacional de Beach Tennis da história do estado de Goiás, que acontece em Itumbiara. O torneio será realizado entre os dias 27 de junho e 2 de julho com sede no Marina Rio Club, terá a organização da Dizplay Eventos e conta com a parceria da da Prefeitura de Itumbiara, da Câmara Municipal da cidade e da Unimed.

Nicole Nobile, número cinco do ranking mundial, irá reeditar a dupla campeã em 2019 dos Jogos Mundiais de Praia em Doha, no Qatar, o ANOC, junto com Flaminia Daina, oitava colocada do ranking. Nobile tem dez títulos ao lado de Daina com a qual não jogava desde o ano passado: “Jogamos juntas em 2019 onde foi uma boa temporada, ganhamos muitos torneios. Depois estivemos juntas quando a Sofia Cimatti teve um problema físicos ano passado e ganhamos torneios como o BT400 de Baln. Rincão e outro BT 200 em Matinhos (PR). O ano de 2019 foi a minha primeira experiência na top 10 então foi muito difícil pra mim e ela me ajudou muito a melhorar. Ganhamos também o ANOC, foi um torneio emocionante que guardo com carinho”, disse. Daina tem 59 títulos em seu currículo, entre eles o Campeonato Europeu em 2013, 2016 e 2018. Ela tem ainda um título mundial por equipes pela Seleção da Itália em 2017. E já liderou o ranking.

Outro nome forte confirmado é a de Sofia Cimatti, outra ex-líder do ranking e atual sexta colocada. Ela tem seis títulos mundiais, sendo dois de duplas em 2013 e 2014 e quatro pela Itália em 2014, 2015, 2017 e 2022 . Soma ao todo 56 títulos na carreira. Cimatti jogará com a espanhola Eva Palos, 14ª colocada: “Ainda não jogamos juntas, mas estou animada. Iremos jogar os torneios de junho e o Marina Rio Club Open; Esperamos fazer o nosso melhor e nos divertir. Vamos treinar antes e nos preparar”, destacou Cimatti.

Outra top 10 garantida é a italiana Veronica Casadei, 10ª colocada, que atuará ao lado da compatriota Grega Giusti, 12ª colocada. A lendária Eva D´Elia, com títulos mundiais na bagagem e que foi número 1 em 2013, joga o evento ao lado de Veronica Visani.

Até o momento estão confirmados atletas de 12 países: Brasil, Itália, França, Letônia, Venezuela, Japão, Argentina, Portugal, Espanha, Bolívia, Rússia e Chile.

“Estamos muito empolgados com a presença dessas lendas italianas na competição e cada vez mais nosso cártel de atletas fica mais forte. Certeza de muita disputa e um grande torneio,” destacou Ricardo Aloise, da Dizplay Eventos, diretor do torneio.

O evento terá a disputa também do torneio amador nas categorias A, B, C e D disputando Dupla Masculina, Dupla Feminina e Dupla Mista. Os veteranos também vão disputar a competição em categorias a partir dos 40, 50, 60 anos.

Marina Rio Club Open fecha parceria com a Unimed e Hemodinâmica – O Marina Rio Club Open fechou parceria com a Unimed e a Hemodinâmica que estará presente no evento fornecendo a conscientização sobre a saúde do coração para atletas profissionais, amadores e para o público presente: “Participar de eventos que promovam a conscientização sobre a saúde cardiovascular é fundamental para educar o público em geral sobre os fatores de risco, sinais de alerta e medidas preventivas relacionadas às doenças cardíacas. A conscientização sobre a saúde cardiovascular é o primeiro passo para uma população mais saudável e para reduzir o impacto das doenças cardíacas na sociedade. E nosso serviço é específico. Único na região é um grande diferencial para população da região que não precisa se deslocar para grandes centros. Estamos dentro do hospital Unimed. Somos parceiros e um serviço terceirizado”, declarou Tatiane Lapot, Enfermeira especialista em Hemodinâmica.

Paulo Weber, do Marina Rio Club, organizador do evento, ressaltou: “É importante ter essa presença da Unimed com a Hemodinâmica no Marina Rio Club Open. O Beach Tennis é saúde, mas também é preciso tomar os cuidados necessários para a prática do esporte em segurança e os atletas vão poder realizar exames e se conscientizar sobre como vai a saúde do coração durante a competição”.

Seguem abertas as vendas de ingressos para o camarote. O primeiro lote de ingressos foi aberto com desconto e o camarote dá direito a uma arquibancada exclusiva , serviço de Bar Exclusivo, Ampla Área de Convivência Coberta, Acesso Prioritário e Controlado, além de ações dos patrocinadores e sorteios diários.

O evento terá a arquibancada comum gratuita para acesso ao público com controle por conta da capacidade que será para 300 torcedores.

O Marina Rio Club Open conta com o patrocínio da Prefeitura de Itumbiara, da Câmara Municipal da cidade. A competição é uma realização da Dizplay Eventos e tem a chancela da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Goiana de Tênis.

