Itália perde para Noruega e é eliminada da Euro sub-21

28/06/2023 - 19:22

ROMA, 29 JUN (ANSA) – A seleção da Itália foi derrotada pela Noruega por 1 a 0, nesta quarta-feira (28), na Arena Cluj, em jogo válido pela última rodada do grupo D e foi eliminada da Eurocopa sub-21.

O único gol da partida foi marcado por Erik Botheim, mas também não foi suficiente para classificar a seleção norueguesa.

Com o resultado, Itália e Noruega foram eliminadas com três pontos, enquanto as seleções da França e Suíça, que completavam o grupo D e somaram os mesmos pontos, garantiram vaga nas quartas de final da competição graças ao maior número de gols marcados. (ANSA).