Itália faz primeiro treino em Auckland para Copa do Mundo

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 08/07/2023 - 12:07 Compartilhe

ROMA, 8 JUL (ANSA) – A seleção de futebol feminino da Itália fez neste sábado (8) seu primeiro treinamento em Auckland, na Nova Zelândia, para a Copa do Mundo de 2023, que começa no dia 20 de julho.

“As sensações são positivas, estamos em um país muito longe, mas as pessoas nos receberam da melhor maneira”, disse a técnica Milena Bertolini após o fim da sessão.

Segundo a treinadora, um dos desafios será se habituar “às quatro estações em um dia”. “Em poucas horas, se passa do sol para o vento e para a chuva. Mas tudo está caminhando bem”, garantiu.

Considerada uma das surpresas da última Copa, quando caiu nas quartas de final para a vice-campeã Holanda, a Itália estreia no Mundial deste ano em 24 de julho, contra a Argentina, em Auckland. “Após esses primeiros treinos de adaptação, vamos nos concentrar em aspectos técnicos e táticos, já que a parte física foi feita nas duas semanas de concentração na Itália”, explicou Bertolini.

Das 25 jogadoras convocadas, seis nasceram neste século, incluindo três sub-20, como Giulia Dragoni, de 16 anos, estrela ascendente do futebol italiano. “Espero que elas joguem bem porque demonstraram que podem estar neste grupo”, ressaltou a técnica.

A Itália está no grupo G da Copa, com África do Sul, Argentina e Suécia. (ANSA).