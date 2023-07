Itália e Brasil são eliminados da Liga das Nações de vôlei

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 13/07/2023 - 18:52 Compartilhe

ROMA, 13 JUL (ANSA) – A seleção italiana de vôlei feminino foi derrotada nesta quinta-feira (13) pela Turquia, por 3 sets a 0, e foi eliminada da Liga das Nações.

Com uma excelente atuação de Melissa Vargas na saída de rede e Karakurt na ponta, o time turco bateu as italianas com parciais de 25/20, 25/15 e 25/18, na cidade americana de Arlington.

Com a vitória, a Turquia garantiu uma vaga na semifinal da competição e enfrentará os Estados Unidos por uma vaga na decisão. Já a outra semi será disputada entre Polônia e China, que bateu a seleção brasileira por 3 a 1, com parciais de 25/21, 25/20, 20/25 e 25/23.

Atual campeã da Liga das Nações, a Itália competiu com a sua seleção “B”, tendo em vista que o time principal, que conta com a estrela Paola Egonu, está se preparando para o Campeonato Europeu. (ANSA).