Itália define convocadas para Copa do Mundo feminina

02/07/2023 - 15:22

ROMA, 2 JUL (ANSA) – A técnica da seleção italiana feminina, Milena Bertolini, escolheu neste domingo (2) as 25 jogadoras que representarão o país na Copa do Mundo da categoria, agendada para começar em 20 de julho na Austrália e na Nova Zelândia.

Das 32 atletas que participaram do período de treinamento em Brunico, ficaram de fora da lista final as jogadoras Katja Schroffenegger, Valentina Bergamaschi, Julie Piga, Chiara Robustellini, Eva Schatzer, Flaminia Simonetti e Martina Piemonte.

A atacante Giulia Dragoni, de apenas 16 anos, e a meia-campista Emma Severini, de 19, foram chamadas para o Mundial no lugar de outras peças mais experientes, como Bergamaschi, por exemplo.

Quem também conquistou uma vaga durante o processo de treinamento foi a jovem atacante Chiara Beccari, titular nos últimos dois amistosos.

O grupo se reunirá em Roma na próxima terça-feira (4) para viajar até Auckland, na Nova Zelândia, onde dará prosseguimento aos treinamentos.

A Azzurra, que está no grupo G da competição, terá pela frente Argentina, África do Sul e Suécia. A estreia das comandadas de Bertolini será no dia 24, diante da Albiceleste.

Jogadoras convocadas – Goleiras: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan); Defensoras: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecília Salvai (Juventus); Meia-campistas: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcelona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina); Atacantes: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Annamaria Serturini (Roma). (ANSA).