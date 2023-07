Itália bate Nova Zelândia em amistoso antes da Copa feminina

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 14/07/2023 - 16:52 Compartilhe

ROMA, 14 JUL (ANSA) – No último teste da seleção da Itália antes da Copa do Mundo feminina, as comandadas de Milena Bertolini derrotaram nesta sexta-feira (14) a Nova Zelândia por 1 a 0.

A partida, que ocorreu em Auckland, foi decidida com um gol de Valentina Giacinti. O único tento do duelo foi marcado aos 23 minutos da etapa inicial.

Com uma sequência de quatro partidas sem perder, a Azzurra está no grupo G do Mundial, ao lado de Argentina, África do Sul e Suécia. A Itália estreará no dia 24, contra as sul-americanas.

Uma das anfitriãs do próximo Mundial, que começa em 20 de julho, as neozelandesas estão na chave A e pegarão Noruega, Filipinas e Suíça. (ANSA).