Itália bate Holanda e fica em 3º lugar na Liga das Nações

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 18/06/2023 - 12:22 Compartilhe

SÃO PAULO, 18 JUN (ANSA) – A Itália derrotou a Holanda neste domingo (18) por 3 a 2 e garantiu o terceiro lugar na Liga das Nações da Uefa.

Após ter perdido da Espanha nas semifinais por 2 a 1, o técnico Roberto Mancini trocou sete titulares para o confronto contra a “Laranja Mecânica”, e um deles, Federico Dimarco, abriu o placar logo aos seis minutos de jogo, em um belo chute cruzado de dentro da área.

Aos 20, Davide Frattesi, um dos quatro titulares remanescentes, aproveitou uma sobra perto da marca do pênalti e ampliou o marcador. A Holanda voltou pressionando no segundo tempo e balançou a rede aos 23, com Steven Bergwijn, porém Federico Chiesa fez o terceiro da Itália logo em seguida.

Já nos minutos finais do tempo regulamentar, Georginio Wijnaldum descontou para os donos da casa após troca de passes envolvente do ataque holandês, mas ficou nisso.

Com a vitória, a Azzurra repete seu resultado na Liga das Nações de 2020/21, quando também ficou com o terceiro lugar ao derrotar a Bélgica por 2 a 1. (ANSA).